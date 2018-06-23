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23.06.2018, 06:28

В китайской гробнице нашли останки неизвестной науке обезьяны

В китайской гробнице нашли останки неизвестной науке обезьяны - Фото
Фото: Jessica Bryant / ZSL

Ранее считалось, что ни один из видов мартышек не вымер в результате охоты или потери среды, но открытие Junzi imperialis меняет это представление

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В Китае в древней гробнице найдены кости неизвестной ученым обезьяны, популяцию которой, вероятно, истребили люди. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science, сообщает ВВС Украина.

"Высокотехнологичное компьютерное моделирование показывает, что найденная обезьяна - это новый вид, который относится к семейству гибонових, он исчез несколько веков назад. По мнению ученых из Лондонского зоологического общества, вымерший гиббон, который получил название Junzi imperialis, может быть первым, пропавший непосредственно в результате действий человека", - говорится в сообщении.

Как отметил ведущий автор исследования доктор Самюэль Торв, до сих пор считалось, что ни один из видов мартышек не вымер в результате охоты или потери среды, но открытие Junzi меняет это представление.

Часть черепа вымершего гиббона (фото - ZSL)

Часть черепа вымершего гиббона нашли в погребальной камере, построенной 2300 лет назад в провинции Шаньси в центральной части Китая. Могила могла принадлежать бабушке первого императора Китая Цинь Шихуанди, правившего в III веке до нашей эры. Именно этот правитель приказал построить Великую китайскую стену и знаменитую армию терракотовых воинов.

В китайской культурной традиции гиббоны считались благородными животными и их держали дома. В гробнице также были кости других животных - рыси, леопарда и черного медведя.

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Теги: Китай, гробница, древняя гробница, ученые, человек и обезьяна, обезьяна, гиббон
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