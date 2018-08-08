В ДР Конго подтверждена вспышка агрессивного типа Эболы

Вирус эболы (иллюстрация - omicsonline.org)

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Сегодня в африканской стране начнется массовая вакцинация, чтобы попытаться погасить распространение смертоносной инфекции

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По состоянию на 8 августа на востоке Демократической Республики Конго, в провинции Северный Киву, геморрагической лихорадкой Эбола заболели уже 43 человека, причем 36 из них умерли. Об этом пишет со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения агентство Reuters.

Еще у 46 человек подозрение на вирус, причем 25 из них жили или пребывали в городе Бени - крупном торговом центре страны. Из-за этого, опасаются власти, инфекция может быстро распространиться по ДР Конго.

Причиной вспышки лихорадки Эбола на востоке, как выяснили медики, стал заирский штамм, который вызывает особенно тяжелое течение болезни.

В этот раз, чтобы погасить вспышку вируса, медики используют экспериментальную вакцину против Эболы, которую ранее успешно опробовали на северо-западе страны. Более чем 3000 доз уже прибыли в Киншасу, вакцинация начнется сегодня. Сначала ее дадут тем, кто непосредственно работает с зараженными, потом - тем, кто работает с уже привитыми, и так далее.

На большие расстояния вирус могут разносить летучие мыши. Из-за этого под угрозой распространения инфекции - соседние страны Руанда, Уганда, Бурунди и Южный Судан.

Ситуация в регионе осложняется тем, что на этой территории происходят постоянный стычки различных группировок боевиков, а также локальные этнические конфликты.

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Эбола - несколько видов филовируса, вызывающие геморрагическую лихорадку у высших приматов. Человека поражают только 4 вида. Вирус передается при прямом контакте с кровью, выделениями, другими жидкостями и органами инфицированного человека. Воздушно-капельным путем передача не происходит. Инкубационный период - от 2 до 21 дня. Характерны внезапное повышение температуры тела, выраженная общая слабость, мышечные и головные боли, а также боли в горле. Зачастую это сопровождается рвотой, диареей, сыпью, нарушением функций почек и печени, а в некоторых случаях как внутренними, так и внешними кровотечениями.

Эпидемия в Западной Африке в 2014-2016 годах унесла жизни 11 тысяч человек.