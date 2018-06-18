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18.06.2018, 14:10

В Лондоне поезд сбил насмерть трех человек

В Лондоне поезд сбил насмерть трех человек - Фото
Фото: gettyimages.com

Полиция выясняет детали инцидента

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Сегодня поезд насмерть сбил трех человек на юге Лондона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую транспортную полицию.

Сотрудники полиции трактуют обстоятельства трагедии как непонятные.

"Команда полиции тщательным образом работает над выяснением того, что произошло, и как эти трое людей погибли на железнодорожном пути", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в 06:30 поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции около Брикстона были обнаружены трое мертвых людей.

Детали инцидента выясняются.

17 июня 2018 года в результате схода вагонов пассажирского поезда "Байтерек" в Казахстане один человек погиб, еще трое травмированы.

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Теги: полиция, поезд, лондон
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