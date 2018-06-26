Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
26.06.2018, 18:16

В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах

В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах - Фото
Фото: flickr.com/photos/ricardoviana

Запрет также касается лыжных масок и шлемов

Реклама
Реклама

Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила запрет на "одежду для лица" в общественных местах, включая паранджу и никаб, но не хиджаб, который покрывает лишь волосы. Об этом сообщает Радио Свобода.

Этот запрет также касается лыжных масок и шлемов.

Ограничения действуют в таких общественных местах как учебные заведения, больницы и государственные здания.

Правительство Нидерландов поддержало законопроект, который должен частично запретить носить на людях любой наряд, закрывающий лицо, в мае 2015 года.

Схожие законы действуют во Франции и Бельгии. Они запрещают закрывать лицо в общественных местах "из соображений безопасности" и предусматривают исключения только для таких случаев, как, например, необходимость соблюсти правила безопасности при работе или на транспорте (защитные маски на строительстве или шлемы за рулем мотоцикла) или участие в костюмированном карнавале.

В этих странах такие законы тоже воспринимали как направленные в первую очередь против женской мусульманской одежды, но суды, включая международные, подтвердили, что эти документы не нарушают прав человека.

23 июня сообщалось, что в ливанском городе Бруммана улицы патрулируют девушки-полицейские, одетые в короткие шорты. По замыслу местных властей, такая особенность должна привлечь в город туристов.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: нидерланды, паранджа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой в Буэнос-Айресе
Мир Сестру королевы Нидерландов нашли мертвой в Буэнос-Айресе
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 