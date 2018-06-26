В Нидерландах запретили носить паранджу в общественных местах

Фото: flickr.com/photos/ricardoviana

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Запрет также касается лыжных масок и шлемов

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Верхняя палата парламента Нидерландов одобрила запрет на "одежду для лица" в общественных местах, включая паранджу и никаб, но не хиджаб, который покрывает лишь волосы. Об этом сообщает Радио Свобода.

Этот запрет также касается лыжных масок и шлемов.

Ограничения действуют в таких общественных местах как учебные заведения, больницы и государственные здания.

Правительство Нидерландов поддержало законопроект, который должен частично запретить носить на людях любой наряд, закрывающий лицо, в мае 2015 года.

Схожие законы действуют во Франции и Бельгии. Они запрещают закрывать лицо в общественных местах "из соображений безопасности" и предусматривают исключения только для таких случаев, как, например, необходимость соблюсти правила безопасности при работе или на транспорте (защитные маски на строительстве или шлемы за рулем мотоцикла) или участие в костюмированном карнавале.

В этих странах такие законы тоже воспринимали как направленные в первую очередь против женской мусульманской одежды, но суды, включая международные, подтвердили, что эти документы не нарушают прав человека.

23 июня сообщалось, что в ливанском городе Бруммана улицы патрулируют девушки-полицейские, одетые в короткие шорты. По замыслу местных властей, такая особенность должна привлечь в город туристов.