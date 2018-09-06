В один из городов Германии будет запрещен въезд дизельным авто

Фото: Pixabay

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Такое решение вынес административный суд Франкфурта-на-Майне

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С февраля 2019 года во Франкфурт-на-Майне будет запрещен въезд автомобилям, работающим на дизельном топливе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Судья административного суда города Рольф Хартман сообщил, что это решение принято для соблюдения норм загрязнения воздуха.

"Согласно постановлению суда, власти Франкфурта должны запретить с февраля 2019 года въезд в город автомобилей, которые соответствуют экологическому стандарту Евро-4 и ниже", - сказал он.

Запрет судья объяснил тем, что ни одна из рассмотренных альтернатив не привела к снижению уровня загрязнения воздуха.

Также суд обязал больше использовать електроавтобусы, повысить цены на парковку и увеличить число стоянок Park&Ride, которые находятся возле конечных остановок общественного транспорта на окраинах города, поскольку в центре города стоянка практически невозможна.