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06.09.2018, 06:31

В один из городов Германии будет запрещен въезд дизельным авто

В один из городов Германии будет запрещен въезд дизельным авто - Фото
Фото: Pixabay

Такое решение вынес административный суд Франкфурта-на-Майне

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С февраля 2019 года во Франкфурт-на-Майне будет запрещен въезд автомобилям, работающим на дизельном топливе. Об этом сообщает Deutsche Welle. 

Судья административного суда города Рольф Хартман сообщил, что это решение принято для соблюдения норм загрязнения воздуха. 

"Согласно постановлению суда, власти Франкфурта должны запретить с февраля 2019 года въезд в город автомобилей, которые соответствуют экологическому стандарту Евро-4 и ниже", - сказал он. 

Запрет судья объяснил тем, что ни одна из рассмотренных альтернатив не привела к снижению уровня загрязнения воздуха. 

Также суд обязал больше использовать електроавтобусы, повысить цены на парковку и увеличить число стоянок Park&Ride, которые находятся возле конечных остановок общественного транспорта на окраинах города, поскольку в центре города стоянка практически невозможна.

В октябре 2017 года правительство Нидерландов презентовало детальный план по отказу от машин на бензине или дизельном топливе. В стране их не должно остаться к 2030 году.

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Теги: Франкфурт-на-Майне, Германия, ФРГ, загрязнение воздуха, дизтопливо, электротранспорт, дизель, дизельные автомобили
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