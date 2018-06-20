Евросоюз и ООН сожалеют о выходе США из Совета по правам человека

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Решение США выйти из Совета ООН по правам человека вредит их роли защитника и сторонника демократии, считает Федерика Могерини

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Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини обеспокоена решением США выйти из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии, опубликованном во вторник, 19 июня.

"США всегда являлись пионером в области защиты прав человека во всем мире Решение Соединенных Штатов покинуть совет "вредит роли США как защитника и сторонника демократии ", - отметила Могерини.

Решение Соединенных Штатов покинуть совет "вредит роли США как защитника и сторонника демократии", - говорится в документе.

Она подчеркнула статус США в совете как многолетнего партнера Европы.

"Евросоюз намерен продолжить защиту прав и основных свобод человека и не исключает возможность совместной деятельности с США", - отмечается в заявлении.

По ее словам, ЕС разделяет необходимость повышения эффективности совета.

"Информация о выходе США из Совета по правам человека "разочаровывает", - сообщил в Twitter заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

"Грустная, если не очень странная новость. Учитывая то, в каком состоянии сейчас находятся права человека в мире, США должны наращивать свое участие (в Совете, - ред.), а не уходить", - отметил он.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш также заявил, что хотел бы, чтобы США остались членом Совета ООН по правам человека и сожалеет о таком решении.

"Совет по правам человека является частью общей архитектуры прав человека ООН, которая играет очень важную роль в защите прав человека во всем мире", - отметил генсек ООН.

Он напомнил, что Совет по правам человека является межправительственным органом из 47 членов в рамках системы ООН, которая не только прилагает усилия, чтобы способствовать и защищать права человека, но также рассматривает возможные нарушения прав и дает рекомендации по ним.

Посол США в ООН Никки Хейли объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.