Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.06.2018, 06:49

Евросоюз и ООН сожалеют о выходе США из Совета по правам человека

Евросоюз и ООН сожалеют о выходе США из Совета по правам человека - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Решение США выйти из Совета ООН по правам человека вредит их роли защитника и сторонника демократии, считает Федерика Могерини

Реклама
Реклама

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини обеспокоена решением США выйти из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека. Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии, опубликованном во вторник, 19 июня.

"США всегда являлись пионером в области защиты прав человека во всем мире Решение Соединенных Штатов покинуть совет "вредит роли США как защитника и сторонника демократии ", - отметила Могерини.

Решение Соединенных Штатов покинуть совет "вредит роли США как защитника и сторонника демократии", - говорится в документе.

Она подчеркнула статус США в совете как многолетнего партнера Европы.

"Евросоюз намерен продолжить защиту прав и основных свобод человека и не исключает возможность совместной деятельности с США", - отмечается в заявлении.

По ее словам, ЕС разделяет необходимость повышения эффективности совета.

"Информация о выходе США из Совета по правам человека "разочаровывает", - сообщил в Twitter заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

"Грустная, если не очень странная новость. Учитывая то, в каком состоянии сейчас находятся права человека в мире, США должны наращивать свое участие (в Совете, - ред.), а не уходить", - отметил он.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш также заявил, что хотел бы, чтобы США остались членом Совета ООН по правам человека и сожалеет о таком решении.

"Совет по правам человека является частью общей архитектуры прав человека ООН, которая играет очень важную роль в защите прав человека во всем мире", - отметил генсек ООН.

Он напомнил, что Совет по правам человека является межправительственным органом из 47 членов в рамках системы ООН, которая не только прилагает усилия, чтобы способствовать и защищать права человека, но также рассматривает возможные нарушения прав и дает рекомендации по ним.

Посол США в ООН Никки Хейли объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека. 

 

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Совет ООН по правам человека, США, антониу гутерреш, Зейд Раад аль-Хусейн
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Мир США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
Рейтинг Трампа внезапно побил рекорд - опрос
Мир Рейтинг Трампа внезапно побил рекорд - опрос
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 