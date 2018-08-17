В Польше на границе задержали украинца: переправлял нелегалов

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На границе задержали украинца, который пытался нелегально перевести в Польшу троих человек

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В Польше задержали гражданина Украины, который пытался нелегально перевести через границу несколько человек. Нелегалов задержали на украинской стороне границы, сообщили в Пограничной службы Польши.

Украинские пограничники при попытке нелегально пересечь границу с Польшей задержали троих человек азиатского происхождения. Четвертый человек сбежал в сторону Польши. Об этом известили польских пограничников, которые провели поисковую акцию с использованием тепловизоров и вертолета и задержали мужчину. Украинец прятался в реке под небольшим мостом, сообщили представители Пограничной службы Польши.

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48-летний задержанный украинец ранее отбывал тюремный срок за попытки нелегальной переправки людей через границу. Польские пограничники передали мужчину украинской стороне. Ему на три года запретили въезжать на территорию Шенгенской зоны.

14 августа в одной из польских больниц повесился гражданин Украины. Предположительно, мужчина совершил самоубийство из-за отсутствия медицинской страховки и страха депортации в Украину.