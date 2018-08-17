Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.08.2018, 16:48

В Польше на границе задержали украинца: переправлял нелегалов

В Польше на границе задержали украинца: переправлял нелегалов - Фото
Иллюстративное фото: открытые источники

На границе задержали украинца, который пытался нелегально перевести в Польшу троих человек

Реклама
Реклама

В Польше задержали гражданина Украины, который пытался нелегально перевести через границу несколько человек. Нелегалов задержали на украинской стороне границы, сообщили в Пограничной службы Польши.

Украинские пограничники при попытке нелегально пересечь границу с Польшей задержали троих человек азиатского происхождения. Четвертый человек сбежал в сторону Польши. Об этом известили польских пограничников, которые провели поисковую акцию с использованием тепловизоров и вертолета и задержали мужчину. Украинец прятался в реке под небольшим мостом, сообщили представители Пограничной службы Польши.

Читайте также: В Польше из-за обнаруженных авиабомб эвакуировали 2 тыс человек

48-летний задержанный украинец ранее отбывал тюремный срок за попытки нелегальной переправки людей через границу. Польские пограничники передали мужчину украинской стороне. Ему на три года запретили въезжать на территорию Шенгенской зоны. 

14 августа в одной из польских больниц повесился гражданин Украины. Предположительно, мужчина совершил самоубийство из-за отсутствия медицинской страховки и страха депортации в Украину.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: граница, польша, украинец, нелегалы на границе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Угроза теракта: в Южной Америке экстренно сели 11 самолетов
Мир Угроза теракта: в Южной Америке экстренно сели 11 самолетов
В Австралии в результате крушения пожарного вертолета погиб пилот
Мир В Австралии в результате крушения пожарного вертолета погиб пилот
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 