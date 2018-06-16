В Португалии почти разрешили курить марихуану в лечебных целях

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Выращивать коноплю в домашних условиях по-прежнему нельзя

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В Собрании республики Португалии (однопалатный парламент) подавляющим большинством голосов одобрили законопроект о легализации медицинской конопли. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ранее законодатели отказались предоставить гражданам страны право выращивать ее в домашних условиях.

В ходе голосования воздержалась лишь правая Народная партия. Теперь документ должен подписать президент страны Марселу Ребелу де Соуза.

В 2001 году в Португалии вступил в силу закон о декриминализации всех видов наркотических средств. В стране существуют легальные плантации конопли, где выращивается сырье на экспорт. Но в отличие от Италии, Канады и ряда штатов США, использование рецептурных препаратов с содержанием конопли в медицинских целях до сих пор не было официально разрешено.

6 мая в городах Германии, Австрии и Швейцарии прошли митинги за легализацию мируханы. В 21 городе трех стран, в том числе, в Берлине, Кельне, Дюссельдорфе и Дрездене, на акции вышли несколько тысяч человек.