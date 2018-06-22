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22.06.2018, 09:52

В Швейцарии 400 туристов эвакуировали с горы

В Швейцарии 400 туристов эвакуировали с горы - Фото
Фото: gettyimages.com

В результате инцидента никто не пострадал

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Вертолеты эвакуировали около 400 человек с горы Piz Gloria, которая была показана в 1969 году в одном из фильмов о Джеймсе Бонде, из-за неисправности фуникулера. Об этом сообщает Reuters.

Гора Piz Gloria является местной достопримечательностью.

Из-за аварии около 400 человек оказались заблокированными на высоте 2970 метров над уровнем моря.

Фуникулер вел на гору, на вершине которой расположен ресторан, который вращается.

Для эвакуации людей спасатели использовали четыре вертолета. Эвакуированных доставили на горнолыжный курорт Мюррен.

В результате инцидента никто не пострадал.

5 февраля 2018 года спасатели нашли четырех туристов, которые потерялись в Карпатах.

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Теги: туристы, Швейцария, фуникулер, горы
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