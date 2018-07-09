В Таиланде из пещеры освободили седьмого ребенка - СМИ

Спасатели вытащили еще одного мальчика из пещерного комплекса в северном Таиланде. Об этом сообщает CNN.
Сейчас в затопленной пещере остаются еще пятеро детей и их тренер.
Мальчиков готовят к транспортировке в больницу.
Ранее издание Kyodo News со ссылкой на источник в среде военных сообщило о спасении шестого ребенка.
23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. 8 июля спасатели начали эвакуацию.