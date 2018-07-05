В Таиланде опрокинулась лодка с туристами: пропали 49 человек

Фото: скриншот с видео

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Ранее представители полиции заявляли, что пропали лишь семеро туристов

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В Таиланде результате, в Андаманском море возле острова Пхукет опрокинулась лодка с туристами, в результате чего без вести пропали 49 человек. Об этом сообщает АР со ссылкой на губернатора провинции Норрафата Плодтонга.

По его словам, с лодки, на которой находились преимущественно китайские туристы, спасли 48 человек.

Также сообщается о еще одной перевернувшейся во время шторма лодке. Однако, по информации местных властей, все 39 ее пассажиров были спасены.

Ранее сотрудник полиции заявил, что было спасено 90 человек, и только семеро пропали без вести. Причина несоответствия этой информации озвученным губернатором данным неизвестна, пишет агентство.

Также в Таиланде продолжается спецоперация по спасению 12 тайских подростков, попавших в западню в пещере Тхам Луанг Нанг Нон.