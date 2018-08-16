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16.08.2018, 15:57

В Турции из-за проблем с двигателем экстренно сел самолет РФ

В Турции из-за проблем с двигателем экстренно сел самолет РФ - Фото
Иллюстративное фото: pixabay

На борту находились более 150 туристов, о пострадавших не сообщалось

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Российский самолет запросил экстренную посадку в аэропорту Турции из-за неполадок с двигателем. Самолет вынужденно приземлился в Анталии, сообщил Интерфакс.

Самолет Боинг-737 совершил вынужденную посадку в аэропорту Анталии из-за критических проблем в одном из двигателей. Самолет приземлился в ближайшем аэропорту. На борту Боинга-737 находились около 150 туристов. Самолет направлялся с Туниса в Ростов-на-Дону. 

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Неисправный Боинг-737 отстранен от полета, туристы вернутся домой на резервном самолете.

7 августа самолет Embraer EMB 190 компании Air Moldova, который рейсом 8U 863 вылетел в 07:00 по маршруту Кишинев–Франкфурт, вернулся в столичный аэропорт из-за трещины на стекле кабины пилотов

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Теги: Боинг-737, вынужденная посадка, самолет, Турция
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