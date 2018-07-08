В Варшаве произошла утечка токсичных веществ: есть пострадавшие

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Пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту

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Из-за утечки токсичных веществ в главном грузовом терминале Варшавы в больницу попали 14 человек. Об этом сообщает RMF.

"Специалитсы распознают это вещество - что это такое, с чем мы имеем дело и каковы возможные риски", - сказал капитан столичной пожарной охраны Войцех Капчинский.

По предварительной информации, утечка произошла из одной из бочек, в которой, вероятно, перевозили цианистый бензил - вещество, которое сильно действует на кожу, глаза и дыхательные пути.

Пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту.

18 апреля 2018 года в Манчестере из-за утечки нестабильных химических веществ эвакуировали университет.