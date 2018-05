В Вашингтон летит генерал КНДР, которому запрещен въезд в США

Ким Ён Чоль справа (фото - Getty Images)

Один из самых приближенных к северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну членов руководства КНДР - генерал Ким Ён Чоль - вылетел в Вашингтон на переговоры с руководством США насчет саммита 12 июня в Сингапуре. Об этом в 13:30 по киевскому времени у себя в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

72-летний Чоль является замглавы Трудовой партии КНДР. В прошлом он возглавлял военную разведку страны и, как считают в Южной Корее, несет ответственность за несколько нападений на южан, в том числе за торпедирование их военного корабля судна, когда погибли 46 моряков. За это США наложили на него санкции с запретом на въезд в США.

В начале 2018 года Чоль был в составе делегации КНДР на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и сидел на трибуне рядом с дочерью Трампа Иванкой. Недавно он встретился с главой Госдепа Майклом Помпео в столице Северной Кореи.

Как сообщил канал CNN, перед вылетом в Вашингтон генерал якобы провел встречу с руководством Китая.

We have put a great team together for our talks with North Korea. Meetings are currently taking place concerning Summit, and more. Kim Young Chol, the Vice Chairman of North Korea, heading now to New York. Solid response to my letter, thank you!