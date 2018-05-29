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29.05.2018, 15:16

В Вашингтон летит генерал КНДР, которому запрещен въезд в США

В Вашингтон летит генерал КНДР, которому запрещен въезд в США - Фото
Ким Ён Чоль справа (фото - Getty Images)

Переговорный процесс между Пхеньяном и Вашингтоном заметно оживился после угроз Дональда Трампа отменить запланированный на середину июня саммит

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Один из самых приближенных к северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну членов руководства КНДР - генерал Ким Ён Чоль - вылетел в Вашингтон на переговоры с руководством США насчет саммита 12 июня в Сингапуре. Об этом в 13:30 по киевскому времени у себя в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

72-летний Чоль является замглавы Трудовой партии КНДР. В прошлом он возглавлял военную разведку страны и, как считают в Южной Корее, несет ответственность за несколько нападений на южан, в том числе за торпедирование их военного корабля судна, когда погибли 46 моряков. За это США наложили на него санкции с запретом на въезд в США.

В начале 2018 года Чоль был в составе делегации КНДР на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане и сидел на трибуне рядом с дочерью Трампа Иванкой. Недавно он встретился с главой Госдепа Майклом Помпео в столице Северной Кореи.

Как сообщил канал CNN, перед вылетом в Вашингтон генерал якобы провел встречу с руководством Китая.

12 июня 2018 года лидер КНДР впервые в истории может встретиться с президентом США, если стороны все-таки договорятся о проведении саммита в Сингапуре. 24 мая Трамп отменил саммит "из-за поведения Северной Кореи", но на следующий день заявил, что с Пхеньяном "состоялась продуктивная беседа". 27 мая американские чиновники прибыли в КНДР для переговоров по организации встречи лидеров стран.

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Теги: дональд трамп, переговоры, ким чен ын, кндр, ким ён чоль
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