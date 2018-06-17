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17.06.2018, 10:35

В Венесуэле прогремел взрыв в ночном клубе: 17 погибших

В Венесуэле прогремел взрыв в ночном клубе: 17 погибших - Фото
Фото: Getty Images

В одном из ночных клубов Каракаса сегодня ночью прогремел взрыв

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Минимум 17 человек погибли в результате взрыва, который произошел вчера, 16 июня, в Венесуэлле. Об этом сообщает CNN.

Из 17 человек восемь - несовершеннолетние.

Один из присутствующих в клубе города Каракас бросил в людей емкость со слезоточивым газом.

Семь человек, включая двух несовершеннолетних, были задержаны. Арестован и владелец клуба.

Министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревелола сообщил, что в клубе находились около 500 студентов. По его словам, в заведении началась драка и один из участников взорвал емкость со слезоточивым газом.

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Теги: происшествие, венесуэла, взрыв
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