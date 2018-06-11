В Японии разбился истребитель ВВС США

Фото: скриншот видео

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Пилот катапультировался, причины аварии пока неизвестны

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В районе острова Окинава в Японии разбился американский истребитель F-15. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении американских военных говорится, что пилот смог успешно катапультироваться, его нашла спасательно-поисковая бригада.

На острове Окинава расположена военная база США. Многие жители Окинавы связывают военные базы США с авариями и загрязнением и хотят, чтобы их перенесли в другое место.

Правительство премьер-министра Синдзо Абэ продвигает идею по переносу американской авиабазы Futenma из морской части центральной Окинавы в менее населенный район Хеноко города Наго на севере острова.

24 апреля 2018 года в аэропорту Лейк-Хавасу-Сити штата Аризона разбился истребитель ВВС США F-16C.