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14.06.2018, 21:21

В Японии решили закрыть АЭС Фукусима №2

В Японии решили закрыть АЭС Фукусима №2 - Фото
АЭС Фукусима Фото: flickr.com/photos/nrcgov

Четыре реактора будут демонтированы

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Атомную электростанцию Фукусима №2 выведут из эксплуатации, а четыре ее реактора демонтируют. Такое решение приняли в энергетической компании Токио (TEPCO), сообщает Associated Press.

В компании заявили, что сначала определятся с конкретными сроками и других деталях, прежде чем официально объявят о демонтаже четырех реакторов на станции Fukushima Dai-ni или № 2, которая не возобновляла работу со времени катастрофы 2011 года.

TEPCO заявила, что снятие с эксплуатации Фукусимы №2 обойдется примерно в 280 млрд иен ($2,5 млрд ), в дополнение примерно 22 трлн иен ($200 млрд), необходимых для текущей очистки Фукусимы №1.

Станция Fukushima Dai-ichi, или №1, была сильно повреждена 11 марта 2011 года вследствие землетрясения и цунами. 

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Теги: фукусима, АЭС, япония
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