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26.06.2018, 17:55

Верховный суд США разблокировал миграционный указ Трампа

Верховный суд США разблокировал миграционный указ Трампа - Фото
Дональд Трамп

Указ запрещает въезжать в США большинству граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена

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Верховный суд США признал конституционным указ президента Дональда Трампа, который запрещает въезд в США гражданам некоторых мусульманских стран, Венесуэлы и Северной Кореи. Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что указ запрещает въезжать в США большинству граждан Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена. Ирак и Чад исключены из списка.

В феврале Апелляционный суд штата Вирджиния признал неконституционным финальную версию миграционого указа.

Пятеро из девяти судей решили, что в документе присутствует дискриминация по религиозному признаку.

Также указ подвергся критике со стороны групп беженцев и правозащитников.

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Теги: дональд трамп, указ, верховный суд, мусульмане, миграция
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