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15.08.2018, 11:27

Власть Турции призвала отказаться от iPhone

Власть Турции призвала отказаться от iPhone - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Местные чиновники предлагают вместо Apple использовать продукцию корейского бренда Samsung или Venus Vestel

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Турецкие чиновники заявили о необходимости сменить 80 миллионов смартфонов Apple на продукцию Samsung или местный бренд Venus. Об этом сообщает PhoneArena. 

Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал граждан страны отказаться от "капиталистического" iPhone. Он посоветовал перевети свои валютные вклады в золото в местную валюту.

Местные чиновники предлагают вместо Apple использовать продукцию корейского бренда Samsung или Venus Vestel. Эта "рекомендация" может коснуться 80 миллионов жителей Турции.

По оценкам экспертов, около 15% местного рынка устройств для мобильной связи принадлежит Apple.

PhoneArena отмечает, что именно Apple теперь является воплощением "капиталистической" Америки.

10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий. Одной из причин стало удерживание Анкарой американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняемого в терроризме и шпионаже.

После этого президент Турции заявил, что готов сказать "до свидания" стране, которая жертвует стратегическим партнерством из-за "отношений с террористическими группировками". 

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Теги: Турция, apple, реджеп эрдоган, iPhone
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