Во Франции запретили мобильные телефоны в школах

Эмманюэль Макрон (фото - пресс-служба президента Франции)

commenthover

"В обучающих целях" применять онлайн-устройства в школах разрешено, и новые правила не распространяются на детей с ограниченными возможностями

Реклама

Реклама

Вчера, 30 июля, французский парламент принял закон, который запрещает учащимся до 15 лет использовать мобильные телефоны и любой другой гаджет с выходом в интернет в подготовительной, начальной и средней школах. Об этом пишет агентство Deutsche Welle.

Этот шаг - выполнение одного из предвыборных обещаний нынешнего президента Эмманюэля Макрона. Запрет не распространяется на лицеи (последнюю ступень среднего образования в стране): они могут вводить запрет самостоятельно, но законодательно не обязаны это делать.

Среди поддержавших законопроект - президентская "Республика на марше", либералы из "Демократического движения" и центристы из "Союза демократов и независимых", а подвергли его критики и воздержались от одобрения "Республиканцы", коммунисты и "Неподчинившаяся Франция".

Читайте также: Французы представили концепт самолета-поезда

Закон, запрещающий использование мобильных устройств во время уроков, действует во Франции с 2010 года, но по новому закону мобильные телефоны будут под запретом на территории школы вообще, а также во время занятий за ее пределами.