Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.07.2018, 06:42

Во Франции запретили мобильные телефоны в школах

Во Франции запретили мобильные телефоны в школах - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - пресс-служба президента Франции)

"В обучающих целях" применять онлайн-устройства в школах разрешено, и новые правила не распространяются на детей с ограниченными возможностями

Реклама
Реклама

Вчера, 30 июля, французский парламент принял закон, который запрещает учащимся до 15 лет использовать мобильные телефоны и любой другой гаджет с выходом в интернет в подготовительной, начальной и средней школах. Об этом пишет агентство Deutsche Welle.

Этот шаг - выполнение одного из предвыборных обещаний нынешнего президента Эмманюэля Макрона. Запрет не распространяется на лицеи (последнюю ступень среднего образования в стране): они могут вводить запрет самостоятельно, но законодательно не обязаны это делать.

Среди поддержавших законопроект - президентская "Республика на марше", либералы из "Демократического движения" и центристы из "Союза демократов и независимых", а подвергли его критики и воздержались от одобрения "Республиканцы", коммунисты и "Неподчинившаяся Франция".

Читайте также: Французы представили концепт самолета-поезда

Закон, запрещающий использование мобильных устройств во время уроков, действует во Франции с 2010 года, но по новому закону мобильные телефоны будут под запретом на территории школы вообще, а также во время занятий за ее пределами.

Читайте также
Встреча Трампа и Путина: хроника (завершена) 16.07.2018Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: запрет, смартфон, связь, школа, эмманюэль макрон, мобильный телефон
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Хорватский президент "очень ждет Путина" в Загребе
Мир Хорватский президент "очень ждет Путина" в Загребе
В Британии призвали противостоять угрозе от РФ сообща - доклад
Мир В Британии призвали противостоять угрозе от РФ сообща - доклад
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 