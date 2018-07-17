Военный вертолет разбился в Южной Корее: пятеро погибли

Фото: unsplash.com

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На борту находились шесть членов экипажа, один выжил и госпитализирован

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Пять человек погибли и один пострадал в ходе крушения военного вертолета в Южной Корее. Авария произошла в военном аэропорту города Пхохан, сообщает The New York Times со ссылкой на представителя морской пехоты.

На борту находились шесть членов экипажа. Они производили испытательный полет после ремонта. Вертолет упал на землю с высоты десять метров и загорелся. Выжившего члена экипажа срочно доставили в больницу.

Министерство обороны страны выясняет причины аварии. На месте происшествия работает специально сформированная следственная группа.

Ранее возле польского города Ополе разбился вертолет Robinson-44. На его борту находились три человека, двое из них погибли.