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15.07.2018, 08:18

"Все этого хотят": Трамп пойдет на выборы президента в 2020 году

"Все этого хотят": Трамп пойдет на выборы президента в 2020 году - Фото
Дональд Трамп (фото - пресс-служба Белого дома)

По мнению американского президента, у него нет конкурентов среди демократов

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Президент США Дональд Трамп намерен баллотироваться в президенты в 2020 году, потому что "все хотят этого" и, по его мнению, нет кандидатов-демократов, которые могли бы победить Трампа, передает Reuters.

О намерении баллотироваться снова американский президент заявил, отвечая на вопрос британского журналиста Пирса Моргана во время интервью.

"Я никого не вижу (в качестве своего конкурента – ред.). Я знаю их всех, и я никого не вижу", - считает Трамп.

13 июля американский президент раскритиковал Европейский союз и Германию за согласие на строительство Россией Северного потока-2.

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Теги: выборы в США, американский президент, дональд трамп
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