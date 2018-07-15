"Все этого хотят": Трамп пойдет на выборы президента в 2020 году

Президент США Дональд Трамп намерен баллотироваться в президенты в 2020 году, потому что "все хотят этого" и, по его мнению, нет кандидатов-демократов, которые могли бы победить Трампа, передает Reuters.
О намерении баллотироваться снова американский президент заявил, отвечая на вопрос британского журналиста Пирса Моргана во время интервью.
"Я никого не вижу (в качестве своего конкурента – ред.). Я знаю их всех, и я никого не вижу", - считает Трамп.
13 июля американский президент раскритиковал Европейский союз и Германию за согласие на строительство Россией Северного потока-2.