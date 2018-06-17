Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.06.2018, 09:50

ВВС Турции нанесли удар по позициям курдов в Ираке

ВВС Турции нанесли удар по позициям курдов в Ираке - Фото
Фото: Getty Images

Турция нанесла авиаудар по позициям Курдской рабочей партии в Ираке

Реклама
Реклама

ВВС Турции нанесли удар по позициям Курдской рабочей партии (КРП). Инцидент произошел во время съезда руководства партии в северном Ираке вчера, 16 июня, пишет Deutsche Welle.

Как сообщается, целью бомбардировки был горный район Кандиль, поскольку там, по предположению турецкого правительства, скрываются лидеры КРП. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что в ходе бомбардировки, скорее всего, пострадали высокопоставленные члены КРП.

О результатах бомбардировки Эрдоган не сообщил, поскольку еще нет информации, по которой можно делать выводы. "То, что поражен важный сборный пункт КРП, несомненно", - сказал он.

Ранее правительство Турции снова пригрозило ввести сухопутные войска на границу Ирака и Ирана в регион Кандиль.

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: ирак, Турция, Ближний Восток, реджеп эрдоган, курды
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Захват Сокотры: зачем Эмираты оккупировали йеменский остров
Мир Захват Сокотры: зачем Эмираты оккупировали йеменский остров
"Врата Ада". Что означает решение Трампа по Израилю
Мир "Врата Ада". Что означает решение Трампа по Израилю
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 