ВВС Турции нанесли удар по позициям курдов в Ираке

Фото: Getty Images

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Турция нанесла авиаудар по позициям Курдской рабочей партии в Ираке

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ВВС Турции нанесли удар по позициям Курдской рабочей партии (КРП). Инцидент произошел во время съезда руководства партии в северном Ираке вчера, 16 июня, пишет Deutsche Welle.

Как сообщается, целью бомбардировки был горный район Кандиль, поскольку там, по предположению турецкого правительства, скрываются лидеры КРП. Президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что в ходе бомбардировки, скорее всего, пострадали высокопоставленные члены КРП.

О результатах бомбардировки Эрдоган не сообщил, поскольку еще нет информации, по которой можно делать выводы. "То, что поражен важный сборный пункт КРП, несомненно", - сказал он.

Ранее правительство Турции снова пригрозило ввести сухопутные войска на границу Ирака и Ирана в регион Кандиль.