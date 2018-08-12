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12.08.2018, 20:43

Взгляните на небо: этой ночью пик звездопада Персеиды

Взгляните на небо: этой ночью пик звездопада Персеиды - Фото
Телескоп звездное небо

В ночь с 12 на 13 августа можно наблюдать пик одного из самых ярких звездопадов года - метеорного потока Персеиды

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В ночь с 12 на 13 августа земляне с Северного полушария, в числе которых украинцы, смогут наблюдать пик одного из самых ярких звездопадов года - метеорного потока Персеиды. 

По данным Международной метеорной организации (ММО) такое природное явление можно наблюдать ежегодно в период примерно с 17 июля по 26 августа, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта – Туттля. 

Попадая в атмосферу нашей планеты, обломки породы сгорают. В этот момент с Земли кажется, что радиант метеорного дождя расположен в созвездии Персея (отсюда и название звездопада). 

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Изображение: приложение Star Walk 2

Пик интенсивности метеорного потока ожидается по киевскому времени с 20:00 12 августа и до 6:00 13 августа, однако астрономы не исключают, что и вечером 13 августа поток будет ярким.

В ММО считают, что в небе можно будет увидеть до 100 "падающих звезд" в час, когда традиционно это 50-75 метеоров. 

Персеиды будут видны невооруженным глазом. Однако разглядывать их рекомендуется за пределами больших городов, чтобы не мешали огни и был более широкий угол обзора. 

По прогнозам синоптиков, в ночь с 12 на 13 августа в Украине ожидается от +12 до +19 градусов, на большей части территории страны переменная облачность, без осадков. 

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Теги: Персеиды, Персей, космос, земля, комета, небо, звезды, метеорный дождь, звездопад, поток персеиды, ночное небо
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