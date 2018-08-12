Взгляните на небо: этой ночью пик звездопада Персеиды

Телескоп звездное небо

В ночь с 12 на 13 августа земляне с Северного полушария, в числе которых украинцы, смогут наблюдать пик одного из самых ярких звездопадов года - метеорного потока Персеиды.

По данным Международной метеорной организации (ММО) такое природное явление можно наблюдать ежегодно в период примерно с 17 июля по 26 августа, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта – Туттля.