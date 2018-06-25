Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAexport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.06.2018, 17:40

Взяли на слабо: школьница в Николаеве прыгнула в воду и утонула

Взяли на слабо: школьница в Николаеве прыгнула в воду и утонула - Фото
Фото: ГСЧС

14-летняя девушка не умела плавать

Реклама
Реклама

В понедельник, 25 июня, в районе яхт-клуба в Заводском районе Николаева 14-летняя школьница, которая не умела плавать, прыгнула с пирса и утонула. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, она отдыхала на берегу реки с родителями и друзьями. Прыгнуть с пирса ей предложил один из подростков.

"Сначала села на край пирса, но все же решилась и прыгнула в воду. Почти сразу девушка пошла на дно", - говорится в сообщении.

Также сказано, что спасателей вызвали очевидцы. После поисков девушку достали из воды и передали медикам, которые констатировали смерть.

Фото: ГСЧС

Читайте также
Тема дня. Запад ответил Путину изоляцией 26.03.2018Дроны против терроризма. Как беспилотники меняют характер войны 21.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: водоем, спасатели, Николаев, утопленик, утонула школьница
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
ГПУ сообщила о подозрении в отмывании денег сообщнику Лазаренко
Политика ГПУ сообщила о подозрении в отмывании денег сообщнику Лазаренко
В таиландской пещере пропала футбольная команда - видео
Мир В таиландской пещере пропала футбольная команда - видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 