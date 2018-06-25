Взяли на слабо: школьница в Николаеве прыгнула в воду и утонула

Фото: ГСЧС

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14-летняя девушка не умела плавать

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В понедельник, 25 июня, в районе яхт-клуба в Заводском районе Николаева 14-летняя школьница, которая не умела плавать, прыгнула с пирса и утонула. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, она отдыхала на берегу реки с родителями и друзьями. Прыгнуть с пирса ей предложил один из подростков.

"Сначала села на край пирса, но все же решилась и прыгнула в воду. Почти сразу девушка пошла на дно", - говорится в сообщении.

Также сказано, что спасателей вызвали очевидцы. После поисков девушку достали из воды и передали медикам, которые констатировали смерть.

Фото: ГСЧС