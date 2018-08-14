Замороженное небо: США запретили РФ "полеты доверия" над страной

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

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Помимо этого, в акте о нацобороне США на 2019 год речь идет о запрете финансировать что-либо, что может привести к признанию незаконной аннексии Крыма

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Подписанный вчера, 13 августа, президентом США Дональдом Трампом новый бюджет Пентагона еще больше ограничивает военное сотрудничество с Россией, в том числе по замораживанию межгосударственных контактов в рамках договора по открытому небу. Это видно из текста акта о нацобороне-2019.

Соглашение, о котором идет речь, принято в 1992 году между НАТО и экс-государствами Варшавского договора с целью обеспечить геополитическим противникам возможность совершать пролета над территорий друг друга "для укрепления доверия".

Заморозка последовала за "нарушениями Россией условия договора". По мнению Пентагона, Москва явно стала использовать полученную во время таких облетов информацию в разведывательных целях.

С полным текстом договора по открытому небу можно ознакомиться на сайте ОБСЕ (на русском языке).

Трамп фактически запретил финансировать договор до тех пор, пока Кремль не покажет весомые доказательства, что пункты соглашения соблюдаются.

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Помимо этого, в документе настаивают на "всеобъемлющем ответе" США на нарушение Россией другого договора - о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.