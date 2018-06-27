"Запрет бандеризма": Дуда подписал изменения в скандальный закон

Анджей Дуда (фото - Getty Images)

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Президент Польшы одобрил законопроект так быстро по личной просьбе премьер-министра

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Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщается на официальном сайте польского президента.

Дуда решил подписать законопроект в кратчайшие сроки по личной просьбе премьер-министра страны от имени парламентского большинства.

27 июня Сейм Польши проголосовал за внесение правок в закон об Институте национальной памяти, отменив уголовную ответственность за приписывание полякам преступлений нацистской Германии во время Второй мировой войны. При этом положения об уголовном преследовании за отрицание "преступлений украинских националистов" остаются в силе.

Отменены приложения статьи 55а закона об ИНП, где шла речь об уголовной ответственности за, в частности, употребление термина "польские лагеря смерти". В новой редакции закона оставили только штрафы.