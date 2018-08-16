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16.08.2018, 11:18

"Зеленые человечки" из РФ форсировали Днестр, ОБСЕ обеспокоена

"Зеленые человечки" из РФ форсировали Днестр, ОБСЕ обеспокоена - Фото
Скриншот из видеозаписи

Оккупационный "миротворческий" контингент армии России в Приднестровье провел несанкционированные учения по преодолению водных преград

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Российский военный контингент провел незаконные учения в зоне безопасности в Приднестровье, во время которых 14-15 августа отрабатывал форсирование Днестра. Об этом сообщила мониторинговая миссия ОБСЕ в Молдове.

Наблюдатели "выразили обеспокоенность".

ОБСЕ направила группу наблюдателей в зону учений, российские военные помешали им вести полноценный мониторинг. Миссия сообщила об этом странам-участницам Организации.

Учения с бронетехникой и автомобилями без знаков различия прошли близ села Тирнаука и в Тирасполе.

Кишинев заявил, что считает такие маневры провокационными.

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Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992 году, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006 году ПМР провело никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не торопится принимать сепаратистский молдавский регион в свой состав. В апреле 2014-го власти ПМР вновь призвали Кремль признать их "республику" независимым государством: Москва снова отмолчалась.

Российские войска находятся в ПМР как "миротворцы", а фактически - как оккупанты. В декларации ОБСЕ за 1999 год приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года", а в мае 2017 года Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в ПМР.

22 июня 2018 года Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья. Документ поддержали 64 государства, против проголосовали 15 стран, еще 83 - воздержались. Соавторами резолюции стали Молдова, Канада, Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Румыния и Украина.

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Теги: форсирование, учения, Молдова, приднестровье, пмр, днестр
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