"Зеленые человечки" из РФ форсировали Днестр, ОБСЕ обеспокоена

Скриншот из видеозаписи

commenthover

Оккупационный "миротворческий" контингент армии России в Приднестровье провел несанкционированные учения по преодолению водных преград

Реклама

Реклама

Российский военный контингент провел незаконные учения в зоне безопасности в Приднестровье, во время которых 14-15 августа отрабатывал форсирование Днестра. Об этом сообщила мониторинговая миссия ОБСЕ в Молдове.

Наблюдатели "выразили обеспокоенность".

ОБСЕ направила группу наблюдателей в зону учений, российские военные помешали им вести полноценный мониторинг. Миссия сообщила об этом странам-участницам Организации.

Учения с бронетехникой и автомобилями без знаков различия прошли близ села Тирнаука и в Тирасполе.

Кишинев заявил, что считает такие маневры провокационными.

Читайте также: Додон пугает новой войной в Приднестровье: Хотят втянуть Россию

Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992 году, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006 году ПМР провело никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не торопится принимать сепаратистский молдавский регион в свой состав. В апреле 2014-го власти ПМР вновь призвали Кремль признать их "республику" независимым государством: Москва снова отмолчалась.

Российские войска находятся в ПМР как "миротворцы", а фактически - как оккупанты. В декларации ОБСЕ за 1999 год приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002 года", а в мае 2017 года Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в ПМР.

22 июня 2018 года Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе российских войск из Приднестровья. Документ поддержали 64 государства, против проголосовали 15 стран, еще 83 - воздержались. Соавторами резолюции стали Молдова, Канада, Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Румыния и Украина.