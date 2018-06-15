Елизавета II и Меган Маркл вдвоем прибыли в Чешир: фото

Примечательно, что это первый выход для герцогини Сассекской Меган, когда ее не сопровождает принц Гарри

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Герцогиня Сассекская Меган и королева Великобритании Елизавета II прибыли из Лондона в графство Чешир, где вместе посетят ряд официальных мероприятий, пишет Журнал OК.

Они примут участие в церемонии открытия моста Mersey Gateway Bridge, а также - в открытии комплекса Storyhouse, где расположены кинотеатр, библиотека и театр, где посмотрят представление школьников. 92-летняя королева и 36-летняя герцогиня также пообедают в местной ратуше.

Впервые Меган не сопровождает принц Гарри, за которого она вышла замуж 19 мая.

Меган Маркл была оказана честь, которой пока не были удостоены ни Кейт Миддлтон, ни принц Гарри. Меган приехала в Чешир вместе с Ее Величеством на королевском поезде. На нем могут передвигаться только старшие члены королевской семьи: сама Елизавета, ее муж принц Филипп, принц Чарльз и герцогиня Камилла.

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Для поездки с королевой герцогиня Сассекская выбрала платье кремового оттенка от Givenchy (этого же бренда было и ее свадебное платье).

Как пишет издание Eхpress, в какой-то момент Меган запаниковала, не зная, как вести себя согласно этикету: садиться в ожидавшую их машину до королевы или после. В конце концов забывшая королевский протокол герцогиня спросила у самой королевы: «Как вы предпочитаете?» и та пропустила жену внука вперед. Хотя поворачиваться спиной к монарху считается недопустимым. В целом, королева и герцогиня нашли общий язык, много общались и смеялись.

Фото: twitter.com/kensingtonroyal