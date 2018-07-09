Наводнение в Японии: подборка ужасающих фото и видео

Стихийное бедствие уже унесло жизни более 100 человек

Реклама

Реклама

Сразу несколько префектур в Японии страдают от наводнения и масштабных оползней, вызванных ливнями. LIGA.net публикует подборку фото и видеозаписей, на которых запечатлены последствия разрушительной стихии.

Государственные телеканалы сообщают, что, по последним данным, от стихии погибли уже 116 человек, многие считаются пропавшими без вести, а 5,9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Больше всего людей погибло в префектурах Хиросима и Эхиме.

Кроме того, в результате стихийного бедствия пострадали Окаяма, Хиого, Киото, Шига, Фукуока, Коси, Гифу, Ямагучи, Сага и Кагосима.

Метеорологическое агентство предупредило, что оползни и наводнения по-прежнему представляют собой опасность.

Сильные дожди, приведшие к наводнениям и оползням, возникли из-за воздействия тайфуна Прапирун, который 4 июля прекратил существование над Японским морем и превратился в область низкого давления.

Фото: asahi.com, japantimes.co.jp

Видео: YouTube