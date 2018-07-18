Богатейший человек в новой истории испытывает ракету: трансляция

Запуск ракеты-носителя New Shepard от американский компании Blue Origin с манекеном на борту состоится в 17:00 по Киеву, начало трансляции - в 16:40

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18 июля в 17:00 по киевскому времени состоится девятый испытательный запуск ракеты New Shepard частной космической компании Blue Origin из США с многоразовой капсулой для людей на борту. Как и в прошлый раз в апреле, в пассажирском кресле ракеты будет манекен по имени Скайуокер.

И капсулу, и маршевую ступень ракеты контролируемо вернули на землю.

Инженеры отработают систему аварийного спасения экипажа. В рамках этого запуска "проблему" искусственно создадут на большей высоте, чем ранее.

New Shepard - система для коммерческих суборбитальных полетов, состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя (РН) и пассажирской капсулы. Работает полностью автономно: полетом управляют бортовой компьютер, а не пилот или инженеры с земли.

Двигатель РН работает на водороде и кислороде. В ходе 110-секундного полета он развивает тягу до 490 килоньютонов и выводит капсулу на высоту около 40 км. После этого ступень самостоятельно садится при помощи двигателя, а рассчитанная на 6 пассажиров капсула летит по инерции вверх еще более 60 км, достигая линии Кармана - условной границы между атмосферой и космосом, после чего совершает посадку на парашютах.

Вот как это выглядит на компьютерной анимации:

Разработка системы начата в 2006 году. Для собственного космодрома компания, которой владеет богатейший человек мира Джефф Безос, приобрела 770 кв. км земли в штате Техас.

В 2015 году впервые успешно спустили РН и капсулу, на конец 2018-го запланированы тест-полеты с человеком на борту. С первых космических туристов будут брать по $200-300 тысяч за радость 10-минутного полета на суборбитальную высоту.

Подробнее о New Shepard можно почитать на сайте компании.

Вчера, 17 июля, Безос стал богатейшим человеком в современной истории: его состояние оценили в $151 млрд.