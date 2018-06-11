"F*ck Тrump": Роберт де Ниро выругался в адрес президента США

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Оскароносный актер Роберт де Ниро грубо выразился на сцене церемонии в адрес американского лидера, чем вызвал овации в зале

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Американский актер, обладатель Оскара Роберт де Ниро выругался в адрес президента США Дональда Трампа на церемонии вручения театральной премии Тони, которая транслировалась в прямом эфире. Об этом пишет The Guardian.

Де Ниро вышел на сцену, чтобы представить рокера, который выступал на церемонии, Брюса Спрингстина. 

"Я скажу одно. Fuck Тrump", - сказал актер и зал отреагировал овациями. "Больше никаких "Трамп, прочь". Это Fuck Тrump" - добавил де Ниро. 

Для телезрителей слова актера заменили звуковыми сигналами, поэтому многие не поняли, на что зал так бурно отреагировал.

Во время предвыборной кампании в 2016 году Роберт де Ниро записал видеоролик с гневной речью против кандидата Дональда Трампа. "Он невероятно глуп, он сопляк, он собака, он свинья, он жулик, он отброс. Он считает, что играет с обществом, он не платит налоги. Он идиот", - говорил актер в адрес будущего президента. 

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Теги: дональд трамп, премия, роберт де ниро, выругался
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