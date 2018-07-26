Журналистку CNN выгнали из Белого дома за вопросы Трампу - видео

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Корреспондент Кейтлан Коллинс задавала американскому президенту Дональду Трампу "неуместные вопросы" во время его встречи с Жан-Клодом Юнкером

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Журналистку американского телеканала CNN, который часто критикует президента США Дональда Трампа, Кейтлан Коллинс выставили с пресс-конференции главы Белого дома из-за "неуместных вопросов". Об этом она рассказала в эфире CNN.

Коллинс сообщила, что инцидент произошел во время встречи Трампа с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Вашингтоне.

Отмечается, что корреспондент спросила американского президента, не считает ли он, что его экс-адвокат Майкл Коэн - предатель, поскольку тайно записал их обсуждение выплаты денег порноактрисе Стефани Клиффорд (известной под псевдонимом Сторми Дэниелс), которая заявляла об интимной связи с Трампом.

Помимо этого, она спросила, почему президент РФ Владимир Путин еще не принял приглашение от главы Белого дома посетить США. Тут Коллинс отметила, что вопрос о визите Путина был задан до того, как было объявлено, что Трамп уже не хочет встречаться с Путиным в этом году.

Ранее сегодня, 26 июля, сообщалось, что во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS) президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подарил президенту США Дональду Трампу фотографию военного кладбища и призвал вспомнить общую историю.

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Теги: США, дональд трамп, журналист, белый дом, Жан-Клод Юнкер, вашингтон, Кейтлан Коллинс, cnn
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