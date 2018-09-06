Появилось первое видео с подозреваемыми в покушении на Скрипалей

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На видео мужчины рассматривают витрину одного из магазинов

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Британское издание Daily Mail опубликовало видео, на котором зафиксированы предполагаемые исполнители покушения на экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

На видео мужчины останавливаются у витрины одного из магазинов, что-то обсуждают, потом продолжают свой путь.

Издание предполагает, что это произошло уже после покушения на Скрипалей.

5 сенятбря были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин".

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Теги: Сергей Скрипаль, Солсбери, видео, подозреваемый, гру
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