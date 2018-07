SpaceX идет на рекорд, запуская массивный спутник: трансляция

Спустя 8 минут 29 секунд после старта на первой ступени включатся три двигателя для торможения падения в океан - она сядет на платформу в Атлантике

Сегодня утром, 22 июля в 08:50 по киевскому времени, SpaceX откроет четырехчасовое окно для запуска ракеты-носителя Falcon 9 с канадским спутником на борту. Если позволит погода и техника, взлет состоится точно в это время.

Тринадцатый старт космической компании Илона Маска в 2018 году будет рекордным: масса Telstar 19 Vantage - 7080 кг. Это самый тяжелый спутник, который Falcon 9 когда-либо выводила на геостационарную орбиту.

Взлет произойдет с площадки SLC-40 базы ВВС США на мысе Канаверал. После того, как отработает новая маршевая ступень сборки B1047, ее попытаются мягко посадить на беспилотную морскую платформу "Of Course I Still Love You". Это всего лишь второй полет Falcon 9 в окончательной версии Block 5 - той, где усовершенствованную первую ступень можно использовать не два раза, как ранее, а до 100 раз; первый старт "новой" ракеты успешно состоялся 11 мая.

Интересно, что следующий за этим запуск Falcon 9 состоится уже через трое суток.

За 45 секунд до времени "Т-0" директор запуска даст команду "на взлет" — всей операцией с этого момента управляют компьютеры. Когда обратный счет достигнет цифры "три", начинается розжиг всех девяти двигателей Merlin-1D, чтобы на слове "пуск" их мощность была достаточной для отрыва от земли. Примерно на 72-й секунде полета ракета перенесет максимальную аэродинамическую нагрузку (где ее скорость и сопротивление атмосферы приводят к наибольшему механическому стрессу несущей конструкции) - это так называемся точка Max-Q. Через 150 секунд полета маршевая ступень выключится и спустя еще три секунды отсоединится (точка MECO).

Пройдет еще секунда - включится двигатель второй ступени. Через 56 секунд после этого динамитные болты носового обтекателя взорвутся — и две его створки начнут падать в океан на парашютах; их выловят из воды. В следующей миссии, которая состоится в Калифорнии, обтекатель будут ловить в сеть над морским судном Mr. Steven в Тихом океане.

Уже на стартовом столе:

Первое включение двигателя второй ступени продлится 5 минут 38 секунд — до "парковочной" (опорной) орбиты, после чего она будет двигаться по инерции еще 18 минут 20 секунд. Затем двигатель включится во второй раз (на 50 секунд), чтобы дослать объекту импульс для выхода к геостационарной орбите. Спустя 5 минут 1 секунду после выключения двигателя (точка SECO) спутник разместят в запланированной точке орбиты. Произойдет это на 32 минуте 40 секунде от начала запуска.

Telstar 19V будет размещен над Бразилией: сигнал с него обеспечит услугами пользователей в Южной Америке, на Карибских островах, северо-востоке Канады и северной Атлантике. Ожидаемое время его работы - минимум 15 лет.

Отметим, что ракеты SрaceХ собирают в "лежачем" положении в ангаре недалеко от стартовой площадки, после чего их перевозят и ставят вертикально при помощи мощного подъемника: