SpaceX запускает в космос "Дракона" и плюшевого пса: трансляция

Астронавтам на МКС забросят разных вкусностей, приборы для изучения искусственного интеллекта, разработки медикаментов, и неживую собаку-ньюфаундленда

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Сегодня, 29 июня в 12:42 по киевскому времени, на площадке SLC–40 базы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида откроется стартовое окно для запуска ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Если позволит погода и техника, старт состоится ровно в 12:42 по Киеву.

Вероятно, в последний раз SpaceX используют на ракетах маршевую ступень версии Block 4: следующие запуски планируются уже на новой Block 5. Первая ступень из сегодняшней миссии уже летала в космос. Было это в апреле, когда вывели спутник TESS, и мягко возвращать ее больше не будут. Интересно, что ступень все же оснастят современным оборудованием: инженеры хотят не просто утопить ее в Атлантическом океане, а испытают возможность посадки на закритических пределах.

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Запуск состоится в рамках программы снабжения Международной космической станции всем необходимым — от пищи и научного оборудования до вещей самого разного назначения; миссия носит название CRS-15.

Все это будет доставлено обитателям станции на грузовом корабле Dragon — том же, который использовался 18—20 июля 2016 года в аналогичной миссии CRS-9. Как видно из названия, это уже 15-й полет подобных грузовиков от SpaceX на МКС.

Dragon на манипуляторе Canadarm2 (фото - NASA):

На 10-й минуте после взлета "Дракон" отстыкуется от второй ступени ракеты, расправит "крылья" солнечных батарей и в течение трех суток, используя корректирующие двигатели, сблизится с МКС. Подлетев к станции на расстояние нескольких метров, Dragon будет пойман манипулятором Canadarm2 и состыкован с модулем "Гармония" на МКС.

Dragon доставит людям на орбите 2697 кг груза (1712 кг в герметичном отсеке и 985 кг — в "холодном"): провизия и вещи для экипажа — 205 кг, материалы для исследований — 1233 кг, оборудование для выхода в космос — 63 кг, оборудование и детали станции — 178 кг, компьютеры и комплектующие — 21 кг. Также на МКС забросят 12 кг "российского груза". В негерметичном трюме будет 550-килограммовый радиометр ECOSTRESS для замеров температуры растений, а также 435-килограммовый запасной захват LEE для манипулятора Canadarm2.

На МКС попадут приборы для изучения искусственного интеллекта, работы микрофлоры желудочно-кишечного тракта, разработки медикаментов и формирования неорганических молекул в условиях невесомости.

На орбиту в честь 50-летия Системы национальных троп США вместе с полезным грузом отправится и плюшевый пес-ньюфаундленд. Эта собака сопровождала в 1804–1806 годах Мериуэзера Льюиса и Вильяма Кларка в первой сухопутной экспедиции через территорию США из Сент-Луиса к тихоокеанскому побережью и обратно.

В течение месяца на борт Dragon будут заносить различный груз, после чего корабль вернется на Землю.

Falcon 9 преодолевает скорость звука (фото — SpaceX):