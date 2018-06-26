В Амстердаме авто влетело в офис газеты и вспыхнуло: фото и видео

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В полиции говорят о целенаправленной атаке

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В ночь на вторник, 26 июня, в здание редакции крупнейшей ежедневной газеты De Telegraaf в Нидерландах влетел фургон и загорелся. Об сообщает сайт издания.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 4 утра по местному времени (3:00 по Киеву).

Полиция говорит о целенаправленном нападении - белый фургон на большой скорости влетел в стеклянный фасад здания в Амстердаме и загорелся. Высота пламени достигла 14 метров, огонь быстро потушили.



Отмечается, что в здании разбито множество окон. Жертв нет. По предварительной информации, в здании была только охрана. 

"Все указывает на то, что это была направленная ​​атака. Мы не дадим себя запугать", - заявил главный редактор издания Паул Янсен, назвав нападение шокирующим.

Также сказано, что перед зданием установлены бетонные ящики с цветами, а потому протаранить фасад мог только тот,"кто действительно этого хотел".

В данный момент полиция разыскивает водителя фургона. 

Фото: www.telegraaf.nl

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Теги: нападение, нидерланды, амстердам, атака, газета, влетел фургон
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