В Амстердаме авто влетело в офис газеты и вспыхнуло: фото и видео

В ночь на вторник, 26 июня, в здание редакции крупнейшей ежедневной газеты De Telegraaf в Нидерландах влетел фургон и загорелся. Об сообщает сайт издания.
Согласно сообщению, инцидент произошел около 4 утра по местному времени (3:00 по Киеву).
Полиция говорит о целенаправленном нападении - белый фургон на большой скорости влетел в стеклянный фасад здания в Амстердаме и загорелся. Высота пламени достигла 14 метров, огонь быстро потушили.
"Все указывает на то, что это была направленная атака. Мы не дадим себя запугать", - заявил главный редактор издания Паул Янсен, назвав нападение шокирующим.
Также сказано, что перед зданием установлены бетонные ящики с цветами, а потому протаранить фасад мог только тот,"кто действительно этого хотел".
В данный момент полиция разыскивает водителя фургона.
Фото: www.telegraaf.nl