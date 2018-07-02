В Воронеже полиция избила праздновавшего победу РФ фаната: видео

Футбольный болельщик "раскачал" полицейскую машину: через секунду его повалили и начали бить дубинками

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В Воронеже полицейские избили болельщика, который праздновал выход сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, запрыгнув на машину патрульных.

Болельщик бурно радовался победе россиян над сборной Испании, запрыгнул на проезжающий мимо полицейский УАЗик и начал его раскачивать.

Через секунду после того, как он спрыгнул с машины, к нему подбежали правоохранители и начали избивать его дубинками.

В первый день чемпионата в Москве полиция задержала известного британского борца за права ЛГБТ-сообщества Питера Тэтчелла.