На правах спонсорства

Утром, в 08:00, 26 июня 2020, на Почтовой площади в Киеве состоится занятие по йоге под открытым небом, в котором примут участие сотрудники Группы компаний BigBoard Ukraine/JCDecaux, а также партнеры и клиенты компании.

Мероприятие призвано привлечь как можно больше людей к философии позитивного, здорового и сознательного образа жизни. Ведь именно сейчас, когда радикальные изменения и вызовы современного мира требуют от нас все больше сил, гибкости и самосовершенствования, это особенно актуально. Именно к развитию - интеллектуальному, духовному и физическому - и мотивирует практика йоги.

Для Группы компаний BigBoard Ukraine/JCDecaux, в которой уже более 10 лет практикуют йогу, лично и искренне разделяя ее философию, это событие является символическим выражением мировоззрения и ответственного подхода к жизни и к ведению бизнеса, а также стремлением к распространению практики и философии йоги среди партнеров, клиентов и широкой общественности.

Как и в прошлом году, мастер-класс из простых и доступных практик йоги проведет Оксана Сиваковская, которая вот уже 10 лет является неизменным партнером и преподавателем йоги для сотрудников компании. Оксана - одна из самых опытных преподавателей йоги в Украине и в странах бывшего СНГ, признанный специалист международного уровня и практик йоги с опытом более 20 лет.

Проведение мероприятия согласовано Киевской городской государственной администрацией и будет проходить с соблюдением всех необходимых норм безопасности.

Справка

Оксана Сиваковская - практикует йогу с 1998 года, регулярно проводит занятия с 2003. Специалист по Хатха йоге и биоэнергетике, сертифицированный Европейской Ассоциацией нетрадиционной медицины (F.E.M.A), Европейским Союзом Йоги (EYA) и Международной Федерацией Йоги (IYF). Сертифицированный преподаватель American Yoga Alliance (RYT200). Wellness coach и специалист по здоровому питанию сертифицированный American Fitness Professional Association. Прошла подготовку и активно сотрудничает со школой йоги VASUDEVA Карлоса Мигеля Переса (Испания, Мадрид). Официальный представитель Европейского Альянса Йоги на территории стран бывшего СНГ. Чемпионка Европы 2007 года в категориях артистик и Олимпик йога.

http://www.yoga-vasudeva.kiev.ua/

Группа компаний BigBoard Ukraine/JCDecaux - лидер рынка наружной рекламы Украины, с долей рынка - 13,5%. В Украине существует с 1993 года. Группа представлена ​​по всей Украине. BigBoard Ukraine входит в международный холдинг JCDecaux SA (Франция).

BigMedia, группа компаний BigBoard Ukraine/JCDecaux - крупнейший сейлз-хаус наружной рекламы в Украине, существует на рынке с 2005 года. Входит в состав крупнейшего в Украине ooh-холдинга и предоставляет полный спектр услуг по реализации рекламных кампаний в наружной рекламе.

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