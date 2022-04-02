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38-й день войны. Ракетные удары в центре, обстрелы на востоке. Как прошла ночь в регионах

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 09:18
38-й день войны. Ракетные удары в центре, обстрелы на востоке. Как прошла ночь в регионах - Фото
Фото: мэр Дергачей Вячеслав Задоренко

В большинстве регионов Украины, в том числе в Киевской, Черниговской и Житомирской областях, ночь на 2 апреля прошла спокойно, хоть и с воздушными тревогами. Стреляли на востоке Украины, а Днепр и Полтава попали под ракетные удары, сообщили LIGA.net в областных администрациях.

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В Днепропетровской области этой ночью произошло 10 ракетных ударов, четыре ракеты удалось сбить. Россияне повредили инфраструктурные объекты в Днепре и Кривом Роге. Два человека ранены.

На Полтаву ночью также упали ракеты, пострадали несколько инфраструктурных объектов. Утром произошел авианалет в Кременчуге, под обстрел попали промышленные объекты. Информация о пострадавших уточняется.

Жилые районы Харькова ночью хаотично обстреливались из артиллерии. Продолжаются бои в Изюмском направлении. Из населенных пунктов эвакуировали 1500 человек. Вчера обстреливали также Дергачевский район, жертв нет.

В Донецкой области обстреляли населенные пункты Очеретинской громады (Новоселовка, Новобахмутовка). Информация о разрушениях и количестве раненых выясняется.

Мариуполь остается в осаде. Вчера россияне не пропустили в город гуманитарный караван Красного Креста.

В Луганской области от обстрелов пострадали города Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Горное, населенные пункты Березово, Тошковка. Там поврежден или разрушен 31 объект: 27 жилых домов, здание коммунальной службы в Северодонецке, другие объекты инфраструктуры. Вблизи Северодонецка горит Боровское лесничество. Вчера эвакуировали 1300 человек.

Черниговская область: вечер и ночь в Чернигове прошли относительно спокойно без обстрелов. За последние сутки от российской армии освобождены несколько сел в непосредственной близости и недалеко от Чернигова. После разминирования и при наличии более или менее безопасного пути военная администрация отправит в эти села гуманитарную помощь с продуктами и лекарствами.

В Киевской области, откуда россияне отошли, продолжается зачистка населенных пунктов в Бучанском, Вышгородском, Броварском районах. Там могут работать вражеские диверсионные группы. Территория заминирована, разрушена.

В Николаевской области ночь прошла относительно спокойно. В областном центре до сих пор продолжаются спасательно-розыскные работы после ракетного удара по зданию обладминистрации, который произошел 29 марта.

В Запорожскую область около полуночи заехала большая колонна беженцев из Мариуполя, Бердянска, Мелитополя.

В Херсонской области, большая часть которой находится под временной оккупацией, также стреляли. Больше всего – в Бериславском и Херсонском районах. В результате боев есть пострадавшие. Уничтожена и разрушена инфраструктура. Прокуратура открыла производство по убийству гражданских.

Андрей Водяный, Юрий Смирнов
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