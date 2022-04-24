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Арестович спрогнозировал, что наступление России выдохнется за две-три недели

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 12:12
Арестович спрогнозировал, что наступление России выдохнется за две-три недели - Фото
Фото: ICTV

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что наступление России на востоке Украины выдохнется за две-три недели. После этого активные боевые действия могут прекратиться, а война перейдет в позиционную фазу, сказал он в интервью "Медузе".

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"Через две-три недели закончится это наступление. А вместе с ним, вполне возможно, закончится и активная фаза войны, потому что российским войскам больше нечем наступать", – считает Арестович.

По его словам, Россия собрала на востоке "предпоследние оперативные резервы", и все, что у них осталось, – это уставшие войска в количестве около 15 000 человек, которые восстанавливают боеспособность после боев возле Киева, Чернигова и Сум.

"Я не знаю, где они возьмут новые резервы. Чтобы их подготовить, нужен минимум месяц, а то и два. За это время много чего произойдет. И санкции начнут действовать, и в международном плане что-то случится, и ВСУ сильно укрепятся за это время. А России укрепляться неоткуда", – считает Арестович.

Андрей Водяный
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война Алексей Арестович
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