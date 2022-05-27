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Российские оккупанты готовят "третью линию обороны" на юге Украины – ISW

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 07:44
Российские оккупанты готовят
Миномет, война (Фото - EPA)

Российские войска в оккупированных районах на юге Украины готовят третью линию обороны, чтобы закрепить длительный контроль над регионом и подготовиться к отражению возможных будущих контрнаступлений со стороны украинских сил. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 26 мая.

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Как отмечают в ISW, в последние несколько дней российские войска достигли прогресса в ожесточенных боях на востоке Украины, хотя украинская оборона в целом остается эффективной.

Сейчас россияне захватили контроль над более чем 95% Луганской области и, вероятно, в дальнейшем будут пытаться захватить Северодонецк в ближайшие дни, убеждены в ISW.

"Российские войска преуспели на прошлой неделе, но их наступательные операции остаются медленными. Россияне быстро теряют силы и будут пытаться компенсировать дальнейшие потери",- говорится в сводке.

За последние сутки российские войска безуспешно пытались продвинуться к юго-востоку от Изюма вблизи границ Харьковской и Донецкой областей, добавили в ISW.

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