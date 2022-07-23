Армия РФ пытается захватить Углегорскую ТЭС и готовится к наступлению на Бахмут – Генштаб

Армия России пытается установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и готовит условия для продолжения наступления на Бахмутском направлении. Вооруженные Силы Украины отбили штурмы россиян в районе Верхнекаменского и Углегорской ТЭС. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на Краматорском и Бахмутском направлениях, пытаются установить контроль над территорией Углегорской ТЭС.

На Славянском направлении противник в районе Богородичного пытался обнаружить слабые места в обороне ВСУ, но украинские военные уничтожили разведывательную группу противника.

На Краматорском направлении оккупанты пытался улучшить тактическое положение штурмовыми действиями по разным направлениям в районе Верхнекаменского. ВСУ встретили врага "кинжальным огнем" и отодвинули оккупантов.

На Бахмутском направлении противник пытается создать условия для наступления на Бахмут: обстреливает позиции ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Оккупанты снова попытались безуспешно штурмовать территорию Углегорской ТЭС по разным направлениям. ВСУ отодвинули разведывательные группы армии РФ в районе Соледара и Покровского.

На Славянском направлении противник в районе Богородичного пытался обнаружить слабые места в обороне ВСУ, но украинские военные уничтожили разведывательную группу противника.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения ВСУ. Продолжаются обоюдные обстрелы по всей линии столкновения.

Утром Генштаб сообщал, что ВСУ отбили штурмы оккупантов в районе Северска и Углегорской ТЭС, противник понес потери и отошел.

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Наталия Фреик

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