Армия РФ пытается захватить Углегорскую ТЭС и готовится к наступлению на Бахмут – Генштаб
Армия России пытается установить контроль над территорией Углегорской ТЭС и готовит условия для продолжения наступления на Бахмутском направлении. Вооруженные Силы Украины отбили штурмы россиян в районе Верхнекаменского и Углегорской ТЭС. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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На Донецком направлении оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на Краматорском и Бахмутском направлениях, пытаются установить контроль над территорией Углегорской ТЭС.
На Славянском направлении противник в районе Богородичного пытался обнаружить слабые места в обороне ВСУ, но украинские военные уничтожили разведывательную группу противника.
На Краматорском направлении оккупанты пытался улучшить тактическое положение штурмовыми действиями по разным направлениям в районе Верхнекаменского. ВСУ встретили врага "кинжальным огнем" и отодвинули оккупантов.
На Бахмутском направлении противник пытается создать условия для наступления на Бахмут: обстреливает позиции ВСУ из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Оккупанты снова попытались безуспешно штурмовать территорию Углегорской ТЭС по разным направлениям. ВСУ отодвинули разведывательные группы армии РФ в районе Соледара и Покровского.
На Славянском направлении противник в районе Богородичного пытался обнаружить слабые места в обороне ВСУ, но украинские военные уничтожили разведывательную группу противника.
На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения ВСУ. Продолжаются обоюдные обстрелы по всей линии столкновения.
- Утром Генштаб сообщал, что ВСУ отбили штурмы оккупантов в районе Северска и Углегорской ТЭС, противник понес потери и отошел.
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