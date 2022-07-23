ВСУ отбили штурмы оккупантов в районе Северска и Углегорской ТЭС — Генштаб

Вооруженные Силы Украины отбили штурмы российских оккупантов в районе Северска и Углегорской ТЭС, противник понес потери и отошел. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Краматорском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Верхнекаменского, Стародубовки, Пискуновки, Северска, Белогоровки, Григоровки, Спорного и Выемки.

Штурм противника в направлении Верхнекаменского и Северска ВСУ успешно отбили.

На Бахмутском направлении россияне обстреляли из артиллерии район Соледара, Бахмута, Яковлевки, Покровского, Бахмутского и Новолуганского. Возле последнего населенного пункта оккупанты также нанесли авиаудар.

Захватчики опять пытались штурмовать Покровское и Углегорскую ТЭС, однако понесли потери и отошли.

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Дмитрий Гриниченко

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