ВСУ отбили штурмы оккупантов в районе Северска и Углегорской ТЭС — Генштаб
Вооруженные Силы Украины отбили штурмы российских оккупантов в районе Северска и Углегорской ТЭС, противник понес потери и отошел. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
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На Краматорском направлении противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Верхнекаменского, Стародубовки, Пискуновки, Северска, Белогоровки, Григоровки, Спорного и Выемки.
Штурм противника в направлении Верхнекаменского и Северска ВСУ успешно отбили.
На Бахмутском направлении россияне обстреляли из артиллерии район Соледара, Бахмута, Яковлевки, Покровского, Бахмутского и Новолуганского. Возле последнего населенного пункта оккупанты также нанесли авиаудар.
Захватчики опять пытались штурмовать Покровское и Углегорскую ТЭС, однако понесли потери и отошли.
- Нынешний оперативный темп российских войск на Донбассе заметно не отличается от темпа, который был во время официально объявленной оперативной паузы с 7 по 16 июля.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что наиболее вероятными целями для наступления россиян в Донецкой области станут Бахмут и Соледар.
- Российские оккупанты сосредоточили войска для нового наступления в Донецкой области на разных направлениях, основные войска противника сосредоточены на Бахмутском, Северском, а также Славянском и Краматорском направлениях со стороны Лимана и Долины.
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