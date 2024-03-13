Армия России продолжает терять по полку в день. ВСУ уничтожили почти 100 единиц техники
Российская армия потеряла 980 солдат и офицеров, 95 единиц техники, а также 33 артиллерийские системы за сутки боев на фронте. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 426 870 (+980),
— танков — 6752 (+5),
— боевых бронированных машин — 12 921 (+20),
— артиллерийских систем — 10 554 (+32),
— РСЗО — 1017 (+1),
— средств ПВО — 715 (+2),
— самолетов — 347,
— вертолетов — 325,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 8205 (+22),
— крылатых ракет — 1919 (+1),
— кораблей/катеров — 26,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 13 932 (+62),
— специальной техники — 1699 (+8).
- Утром 12 март Легион Свобода России и Российский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории России.
- В ЛСР заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, расположенный на границе с Украиной. Впоследствии там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.
- Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.
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