Армія Росії продовжує втрачати по полку на день. ЗСУ знищили майже 100 одиниць техніки
Російська армія втратила 980 солдатів та офіцерів, 95 одиниць техніки, а також 33 артилерійські системи за добу боїв на фронті. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 426 870 (+980),
– танків – 6752 (+5),
– бойових броньованих машин – 12 921 (+20),
– артилерійських систем – 10 554 (+32),
– РСЗВ – 1017 (+1),
– засобів ППО – 715 (+2),
– літаків – 347,
– вертольотів – 325,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8205 (+22),
– крилатих ракет – 1919 (+1),
– кораблів/катерів – 26,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 13 932 (+62),
– спеціальної техніки – 1699 (+8).
- Вранці 12 березня Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території Росії.
- У ЛСР заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіне в Курській області РФ, розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що у населеному пункті тривають бої.
- Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.
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