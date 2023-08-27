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Авиакатастрофа в Житомирской области. Воздушные силы назвали имена всех погибших летчиков

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2023, 10:44
Авиакатастрофа в Житомирской области. Воздушные силы назвали имена всех погибших летчиков - Фото
Фото: Суспильне. Житомир

В результате столкновения двух учебно-боевых самолетов Л-39 в небе над Житомирской областью 25 августа погибли капитан Андрей Пильщиков (Джус) и майоры Вячеслав Минка и Сергей Проказин. Об этом сообщила в воскресенье 40-я бригада тактической авиации города Василькова.

Все они были боевыми пилотами этой бригады.

Майор Вячеслав Минка (жил в Киевской области) вернулся в авиацию в 2015 году, после того как Россия напала на Украину. С началом полномасштабного вторжения у него было более 200 часов налета. Был опытным пилотом, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу.

Майор Сергей Проказин (проживал в Полтавской области) 24 года жизни посвятил авиации: от летчика – до заместителя командира бригады. С 2022 года имел более 100 часов боевых полетов.

Капитан Андрей Пильщиков (родом из Харькова) восемь лет жизни посвятил авиации. С началом большой войны имел более 500 часов налета, в том числе во время выполнения боевых задач в сложных условиях. Получил ряд государственных и ведомственных наград. Активно выступал в западных медиа, в частности, в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16.

  • Государственное бюро расследований заявило, что расследует катастрофу в Житомирской области. Техническое состояние самолетов и соблюдение правил подготовки к полетам будут анализироваться с особым вниманием. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".
  • Андрей Пильщиков с позывным "Джус" летал на истребителе МиГ-29. После начала полномасштабной войны России с Украиной защищал небо над Киевом. В интервью западным СМИ призвал передать Украине истребители F-16.

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Андрей Водяный
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житомирская областьвоздушные силы
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