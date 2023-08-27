Авіакатастрофа у Житомирській області. Повітряні сили назвали імена усіх загиблих льотчиків

Внаслідок зіткнення двох навчально-бойових літаків Л-39 у небі над Житомирською областю 25 серпня загинули капітан Андрій Пільщиков (Джус) та майори В'ячеслав Мінка і Сергій Проказін. Про це повідомила у неділю 40-а бригада тактичної авіації міста Василькова.

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Всі вони були бойовими пілотами цієї бригади.

Майор В’ячеслав Мінка (мешкав на Київщині). Повернувся в авіацію у 2015 році, після того як Росія напала на Україну. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Майор Сергій Проказін (проживав на Полтавщині) 24 роки життя присвятив авіації: від льотчика – до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів.

Капітан Андрій Пільщиков (родом з Харкова) вісім років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту, в тому числі під час виконання бойових завдань в складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород. Активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16.

Державне бюро розслідувань заявило, що розслідує катастрофу в Житомирській області. Технічний стан літаків і дотримання правил підготовки до польотів аналізуватимуть з особливою увагою. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних скриньок".

Андрій Пільщиков із позивним "Джус" літав на винищувачі МіГ-29. Після початку повномасштабної війни Росії з Україною захищав небо над Києвом. В інтерв'ю західним ЗМІ закликав передати Україні винищувачі F-16.

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