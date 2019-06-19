Почтовая площадь (фото - LIGA.net)

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Утром, в 08:30, 21 июня 2019 года, на Почтовой площади в Киеве состоится массовое занятие по йоге под открытым небом, в котором примут участие около 100 человек - сотрудников Группы компаний BigBoard Ukraine / JCDecaux и представителей партнеров и клиентов компании.

Мастер-класс по простым и доступным практикам йоги для участников проведет специальная гостья ивента, Оксана Сиваковская - одна из самых опытных преподавателей йоги в Украине и в странах бывшего СНГ, специалист международного уровня, признанный в Европе, практик йоги с опытом более 20 лет.

Эта инициатива призвана привлечь внимание к философии здорового, активного и сознательного образа жизни как можно больше людей, ведь современный темп требует все больше энергии, постоянного развития и самосовершенствования - интеллектуального, духовного, физического - к чему, в том числе, и мотивируют практики йога. Для Группы компаний BigBoard Ukraine / JCDecaux, в которой искренне разделяют эту философию, это специальное йога-событие является символическим выражением мировоззрения и ответственного подхода к жизни и ведению бизнеса, а также стремлением к распространению практики и философии йоги среди партнеров, клиентов и киевлян в целом.

Оксана Сиваковская - практикует йогу с 1998 года, регулярно проводит занятия с 2003. Специалист по Хатха йоге и биоэнергетике, сертифицированный Европейской Ассоциацией нетрадиционной медицины (F.E.M.A), Европейским Союзом Йоги (EYA) и Международной Федерацией Йоги (IYF). Wellness coach и специалист по здоровому питанию сертифицированный American Fitness Professional Association. Прошла подготовку и активно сотрудничает со школой йоги VASUDEVA Карлоса Мигеля Переса (Испания, Мадрид). Официальный представитель Европейского Альянса Йоги на территории стран бывшего СНГ. Чемпионка Европы 2007 года в категориях артистик и Олимпик йога.

http://www.yoga-vasudeva.kiev.ua/

Группа BigBoard Ukraine - лидер рынка наружной рекламы Украины, с долей рынка - 13,5%. В Украине существует с 1993 года. Группа представлена ​​в 26 городах, является владельцем 9 тыс. Рекламных плоскостей по всей Украине. Группа BigBoard Ukraine входит в международный холдинг JCDecaux SA (Франция).