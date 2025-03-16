"Боевой парень". Зеленский объяснил назначение Гнатова начальником Генштаба

Среди задач для военного – большее внедрение боевого опыта и более активное развитие корпусной системы

Владимир Зеленский (Фото: SVEN HOPPE / EPA)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении назвал причины, почему генерал-майор Андрей Гнатов был назначен новым начальником Генерального штаба.

Зеленский отметил, что кандидатуру нового начальника ГШ он определил вместе с главнокомандующим Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым.

"Боевой парень, и его [Андрея Гнатова] задача – самое большее боевого опыта, опыта наших бригад в планировании операций, оборонительных и наступательных, а также более активное развитие корпусной системы", – пояснил президент.

Президент подчеркнул, что все, чему украинские бригады научила война, должно "внедряться на сто процентов уже на уровне планирования".

В преддверии Зеленский подписал указ о назначении Гнатова начальником Генштаба. Его предшественник Баргилевич получил должность Генерального инспектора Минобороны.

Трое офицеров Сил обороны, говоривших с LIGA.net на условиях анонимности, положительно оценили это кадровое изменение. В то же время часть общественности критикует Гнатова (подробнее о военном здесь).